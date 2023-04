Gerente de McDonald’s carga a bebé de mujer que llena solicitud de empleo

Una chihuahua de Florida llamada Pearl se convirtió oficialmente en el perro más pequeño del mundo, según un comunicado del Libro Guiness de los Récords.

Nacida en septiembre de 2020, la perrita mide 9,14 cm de altura, «lo que significa que es más baja que un palito de helado», y 12,7 cm de largo, «aproximadamente el mismo tamaño que un billete de dólar». Su peso es de 553 gramos, precisa el libro.

