VIDEO | Mujer sale por las noches a lavar tumbas; extraña actividad se viraliza

X, antes Twitter, es una red social muy reconocida por permitir publicaciones sensibles. Algunos internautas se aprovechan de estas políticas para difundir imágenes y videos que se viralizan en cuestión de horas; pese a que la gran mayoría de clips son peleas, ¿qué es lo más extraño que puede se puede ver en una grabación de este tipo?

Hace unos días se comenzó a popularizar el momento en que una niña defendió a su madre durante una pelea callejera. Desafortunadamente, la menor vio cómo una mujer agredía a su progenitora y desesperada de no saber qué hacer, la infante golpeó a la involucrada.

Young Daughter Drags Woman By Her Hair Who Is Beating Her Mother Up pic.twitter.com/u7YK92ODtn

— Crazy Clips (@crazyclips_) February 13, 2024