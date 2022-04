Sufrido triunfo de la Playera hace vibrar el corazón de los salvadoreños

La dirigencia de Club Deportivo FAS le debe a sus jugadores un mes y medio de salario, el hecho se dio a conocer tras perder el equipo tigrillo 1-3 con Alianza.

Los jugadores explicaron que solo les pagaron 15 días para que no se acumulara la deuda a dos meses.

«Uno, como jugador, de esto vive. Es un factor importante para uno. Si no estás al día, no te deja estar bien. Hay factores que a uno no lo dejan estar al 100 por ciento», afirmó el jugador santaneco, Bryan Landaverde.

🗣️ Bryan Landaverde y el tema económico en FAS

"Hay factores que no lo dejan jugar a gusto a uno. Esperemos que toda la institución ponga las barbas en remojo y poder sacar esto adelante".



En la actualidad, FAS tiene 21 unidades y es quinto en la tabla de posiciones.