Salvadoreña gana la corona de Miss Teen Mundial

Tras varios años de ausencia en los escenarios de Estados Unidos, la noche de este viernes fue testigo del regreso de la icónica banda de rock irlandesa U2, que hizo historia con un impactante concierto futurista que marcó la inauguración del escenario de la mayor estructura esférica del planeta: el gigantesco estadio ‘The Sphere’ en Las Vegas, Nevada. La imponente arquitectura de vanguardia y sus efectos visuales llevará los eventos de la música en vivo al siguiente nivel.

La banda ganadora de 22 Grammys ofreció una actuación de dos horas en el interior del enorme recinto esférico. A lo largo de la noche, un sonido cristalino junto a un sinfín de atractivos efectos visuales e inmersivos, como imágenes de caleidoscopio, una bandera en llamas y el horizonte de Las Vegas, impresionaron a los más de 18 mil asistentes, que calificaron el espectáculo en redes sociales como “insano”.

En esta primera noche, el inolvidable show inaugural arrancó con la canción “Where The Streets Have No Name”, después de haberse atenuado las luces y la multitud estallara eufórica. En varias ocasiones, los miembros de la banda aparecían tan grandes en pantalla que daba la sensación de que Bono cantaba íntimamente al público de un lado, mientras The Edge tocaba su guitarra del otro lado. A pesar de la ausencia del baterista Larry Mullen Jr. por haberse sometido a una cirugía, U2 siguió adelante con el reemplazo Bram van den Berg.

‘The Sphere’ será la nueva residencia temporal de la banda liderada por Bono, a la que han denominado “UV Achtung Baby” y que albergará un total de 25 shows semanalmente hasta mediados de diciembre. El estadio ubicado en The Venetian Resort de Las Vegas tiene una capacidad de 18,600 personas y una extensión de casi dos manzanas. Sus asombrosos efectos visuales se crearon con gráficos del suelo al techo dentro de la inmersiva esfera.

En definitiva, los shows de U2 siempre se han caracterizado por ofrecer diversos efectos visuales con pantallas y luces, por lo que la famosa banda resulta la invitada perfecta para inaugurar este especial y gigantesco recinto.

Un grupo de figuras importantes de la industria acudió a la primera actuación de la banda irlandesa U2 en cuatro años. Entre las estrellas estaban Paul McCartney, Oprah, LeBron James, Dr. Dre, Snoop Dogg y también se pudo ver a Dakota Fanning, Maria Sharapova, Mario Lopez, entre otros.

La construcción del recinto duró 4 años en total y costó 2,300 millones de dólares. Sus estadísticas son impresionantes: tiene 360 pies de alto y 516 pies de ancho, convirtiéndola en la mayor estructura esférica del planeta Tierra. Asimismo, cuenta con más de 260,000 millones de píxeles de video y su exterior de 580,000 pies cuadrados de LED está preparado para mostrar las imágenes más espectaculares jamás antes vistas.

‘The Sphere’ cuenta con 167,000 altavoces, que dan resultado a un increíble y envolvente sonido que cautivará a sus asistentes. También hay unos robots humanoides con inteligencia artificial que serán los encargados de recibir a los visitantes mientras observan el interior del estadio.

Este icónico lugar no sólo acogerá conciertos, sino también eventos interesantes como un largometraje titulado “Postcard from Earth”, dirigido por Darren Aronofsky.

‘The Sphere’ junto a U2 marcan un precedente en la historia de la música en vivo durante este 2023 con 25 conciertos en total de la agrupación. Después, la maravilla arquitectónica promete llevar los futuros conciertos al siguiente nivel.

