Registran voraz incendio sobre la carretera de Oro

El entrenador de la Selecta Playera, Rudis Gallo, afirmó a Diario El Salvador que mantendrá el 90% del plantel para las eliminatorias mundialistas.

«Uno en casa siempre quiere ser campeón, pero el fútbol es fútbol y ustedes pudieron ver errores muy específicos en los saques de esquina. Ellos (Estados Unidos) fueron muy puntuales para anotar y nosotros las fallamos», declaró Gallo quien aseguró que lo importante es que el resultado deja claro que se debe trabajar.

‹Tenemos en la mira las eliminatorias mundialistas en Bahamas y esto nos exige seguir trabajando. No fuimos efectivos, pero estos partidos para eso son y es mejor que suceda acá y que no me vaya a suceder en las eliminatorias mundialistas en Bahamas », añadió.

Las eliminatorias para el Mundial de Fútbol Playa se celebrarán en Nassau, Bahamas, del 8 al 14 de mayo, por lo que Rudis Gallo, según lo apuntó solo dará una semana de descanso a sus pupilos y luego volverán al trabajo para corregir todo lo que fue deficiente en el recién culminado torneo.

