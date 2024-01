Motor de avión con destino a Puerto Rico se incendia en pleno vuelo

Un avión de carga Boeing 747 que despegó el jueves por la noche del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) con destino a Puerto Rico tuvo que regresar y aterrizar de emergencia tras experimentar problemas en uno de los motores, y las autoridades de aviación investigan el incidente.

En un informe preliminar, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) señaló que la inspección realizada al avión de carga, propiedad de la aerolínea Atlas Air, reveló la presencia de un hueco en la parte de arriba del motor número dos.

Imágenes compartidas en las redes sociales por la cuenta de Only in Dade muestran una aeronave cruzando el cielo con fuego en uno de sus motores, aunque no se ha confirmado que las imágenes correspondan con total seguridad con la aeronave que efectuó el aterrizaje de emergencia.

Según el audio de las llamadas de emergencia al control de tráfico aéreo que obtuvo el canal Telemundo 51, se escucha al piloto decir «Mayday, mayday (emergencia)… tenemos un incendio en un motor (..) Solicito acceso de regreso al aeropuerto».

No se reportaron heridos en el incidente.

«Podemos confirmar que el vuelo 5Y095, un avión de carga, aterrizó de manera segura después de experimentar un mal funcionamiento del motor poco después de su salida del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)», señaló un portavoz de Atlas Air.

Según una declaración de la citada aerolínea, la tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresó segura al aeropuerto.

Añadió que llevaran a cabo una «inspección exhaustiva» para determinar la causa del suceso.

