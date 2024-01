Se puede pagar con monedas de US$0.50 centavos y billetes de US$2 en El Salvador

Rocío Sánchez Azuara destacó dentro de la televisión mexicana por el formato de las producciones en las que ha trabajado, como es el caso de ‘Acércate a Rocío’, el cual recibió algunas críticas no solo por revictimizar a los invitados, sino también por la veracidad de los casos.

La famosa conductora se ganó el cariño del público por los programas de televisión que remarcan su trayectoria, no obstante, muchos usuarios han señalado algunas de las producciones, cuestionando la veracidad de las historias con las que cuentan.

Tras las especulaciones que han surgido por el programa, la famosa conductora habló abiertamente del tema a través de una entrevista para el programa de Anette Cuburu.

“Desde que me planté con mi productora, yo me prometí siempre tener casos reales, no soy de la idea de decir mentiras ni contar mentiras, si en algún momento he tenido que conducir un programa así, prometo por mi hija que nunca ha sido bajo mi conocimiento. La producción que hoy tengo sabe que no se admite un caso falso”, comentó.

De acuerdo con las declaraciones, Rocío suele intentar que su equipo incluya casos reales, por lo cual, en cuanto sospecha de algo raro suele investigar para mantener la veracidad en sus producciones, especialmente por la confianza del público.

“Cuando medio me las huelo que puede haber un ruidito raro, pido INEs y empiezo a vaciar información y a percatarme de que las personas son reales, que son las de la historia, son reales, lo vivieron”, agregó.

Asimismo, la presentadora volvió a recalcar que el contenido que comparte es real, ya que no le gustaría crear una fantasía para el consumo de su audiencia, tomando en cuenta que afectaría su credibilidad.

“Nunca he sido de la idea de compartir historias falsas, porque la vida no es una falsedad. Yo no quiero fallarle al público, ellos creen en mí, creyeron en mí, Rocío Sánchez Azuara es gracias al público”, comentó.

