Migueleños está cerca de poder estrenar un nuevo mercado municipal

La Dirección de Obras Municipales y la Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente (PDELR), publicó el proceso de licitación SDO-DOM-BM-OBRAS-04/2023 “RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS – (INVERSIÓN EN SUBPROYECTOS DE OBRA FÍSICA COMPONENTE 2)” con el objetivo de dotar de un nuevo mercado a los arrendatarios que sufrieron pérdidas a raíz del voraz incendio que acabó con la infraestructura ubicada en el parque Gerardo Barrios en el año 2021.

El representante de la Dirección de Obras Municipales, Arquitecto Víctor Jiménez, informó que el Banco Mundial no emitió objeción alguna sobre el proceso de licitación cuyos documentos están publicados en el sitio web de COMPRASAL www.comprasal.gob.sv y de adquisiciones de la DOM https://sistemas.obrasmunicipales.gob.sv y las redes sociales.

El 18 de septiembre de 2023 a las 10:00 a.m., hora en El Salvador, se realizará la primera reunión virtual informativa con el fin de responder las consultas concernientes al proyecto. La visita técnica se realizará el 20 de septiembre de 2023 a las 10:30 a.m. y el punto de reunión es la Alcaldía de San Miguel, departamento de San Miguel. El 16 de octubre de 2023 a las 10:00 am (hora de El Salvador) es la fecha límite para presentar ofertas.

Con el proyecto de reconstrucción, los migueleños tendrán un nuevo mercado de un nivel y una terraza, con capacidad de albergar a más de 1,000 arrendatarios, entre los afectados directamente del incendio y aquellos ubicados en los alrededores. En general, el diseño contempla un sistema de protección contra incendios, servicios de agua potable, energía eléctrica, aguas negras, servicios sanitarios y de salud, entre otros.

De manera simultánea, en Santa Ana, hoy se realizó la visita técnica con las empresas constructoras interesadas en presentar ofertas para la reconstrucción del mercado municipal que también fue consumido por un incendio estructural nivel III, en el 2021.

Estas obras son parte de la gran apuesta del Presidente Nayib Bukele por impulsar las economías locales con el apoyo de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial. A través de la DOM, se están construyendo seis mercados municipales en los departamentos de Sonsonante, Usulután, Cuscatlán, Santa Ana y La Unión.

El PDELR es ejecutado desde el año 2022 por la DOM con fondos del préstamo del Banco Mundial cuyo objetivo principal es mejorar el desempeño institucional de las municipalidades e incrementar el acceso de los ciudadanos a servicios e infraestructura resiliente. Esto demuestra el respaldo al trabajo del gobierno central basado en la transparencia y el involucramiento directo de las comunidades.

