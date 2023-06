Mercenarios de Wagner toman el control de Voronezh

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y el CEO de Twitter, Elon Musk, participaron en publicaciones de ida y vuelta en las redes sociales el martes y el miércoles, desafiándose mutuamente a una pelea de “combate en jaula”.

Según infroma ABC News, los comentarios comenzaron cuando Musk abordó un tuit que afirmaba que Meta se preparaba para lanzar “Threads” como rival de Twitter.

En un “golpe” contra Zuckerberg, Musk respondió al informe, advirtiendo que el mundo cae “exclusivamente bajo el control de Zuck sin otras opciones”.

Después de que un usuario de Twitter advirtiera a Musk que Zuckerberg ha sido entrenado en jiu jitsu, Musk dijo: “Estoy listo para un combate en jaula si él lo es Zuckerberg respondió al desafío de Musk, compartiendo la publicación original de Musk en Instagram junto con una advertencia de un usuario de Twitter que sugiere que Musk comience a entrenar debido al entrenamiento de jiu jitsu de Zuckerberg, subtitulando la publicación con “Envíame ubicación”.

Mark Zuckerberg responds to Elon Musk saying he's down for a cage fight 🥊 "Send me location" pic.twitter.com/NE4mL8l4po

Cabe recordar que Zuckerberg recibió recientemente medallas de oro y plata en una competencia de jiu jitsu brasileño, que se dice que es su primer torneo de la disciplina. Zuckerberg reveló por primera vez su entrenamiento en jiu jitsu el año pasado, luego de años de entrenamiento en artes marciales.

En respuesta a la aceptación de Zuckerberg del desafío del “combate en jaula”, Musk tuiteó “Vegas Octogon” como el lugar de la pelea. También tuiteó : “Tengo este gran movimiento que llamo ‘La morsa’, donde simplemente me acuesto encima de mi oponente y no hago nada”.

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47