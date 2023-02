Llevó su amor a una marca de chocolates hasta su funeral

Las transformaciones del sistema de salud continúan a escala nacional, el Gobierno ha dotado a diferentes hospitales con equipo radiológico para el desarrollo de estudios de este tipo a la población que necesita ser diagnosticada según sea su padecimiento de salud.

«El equipamiento es necesario en un hospital. Uno d ellos equipos que la gente más busca son los relacionados a los temas de la radiología, tomografía y resonancia magnética que han sido deudas por años en el país», señaló recientemente el ministro de Salud, Francisco Alabi.

Una de las acciones por robustecer el sistema de salud ha sido una asignación presupuestaria mayor que en años anteriores para el Ministerio de Salud (MINSAL), indicó Alabi, lo que ha generado las condiciones para la adquisición de equipos que, durante décadas, nunca hubo en los establecimientos de salud.

Señaló que la priorización de la salud durante la administración del Presidente Bukele brinda las herramientas para el abordaje oportuno de diferentes padecimientos de la población.

«Antes nos dimos cuenta de que no teníamos ni buena educación, ni buena salud, ni seguridad, entonces, en definitiva, en El Salvador no se podía vivir porque si no se tenía un problema se tenía otro, al final la gente no podía salir adelante y eso es lo que el presidente Bukele está haciendo por el bienestar del pueblo», resaltó Alabi.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...