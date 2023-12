Llamados a la calma en Perú ante aumento de casos de COVID-19

El ministro de Salud de Perú , César Vásquez, pidió este viernes calma a los ciudadanos de su país ante el aumento de casos de COVID-19 y les recomendó vacunarse de nuevo contra esa enfermedad.

«Si bien hay un incremento importante de casos, este no va en la misma proporción de hospitalizaciones, ingresos a cuidados intensivos y fallecimientos. Hacemos un llamado a la calma, las personas pueden seguir con su rutina, pero no deben olvidarse de las medidas de Prevención. Si tienen síntomas compatibles con el COVID-19, use mascarilla», dijo Vásquez, citado en un comunicado de su despacho distribuido este viernes.

El titular de Salud de Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19, detalló que la vacuna bivalente de la que dispone la nación andina protegida contra los nuevos linajes del virus, de modo que previene las complicaciones graves. .

Sobre el avance de la vacunación, Vásquez precisó que durante 2023 se han aplicado más de tres millones de vacunas bivalentes, de las que más de un millón se aplicaron a adultos mayores de 60 años.

«Tenemos la cantidad suficiente de vacunas bivalentes, que son las dosis más eficaces contra los linajes del virus que circulan en el país. No hay mejor manera que protegerse que con la vacuna y este gobierno la está garantizando», enfatizó.

Casos casi se triplican

Según datos oficiales, en noviembre se registró en Perú un promedio de 600 a 700 casos de COVID-19 por semana. Actualmente, se superan los 1.700 contagios semanales.

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola Peñaranda, afirmó ayer que no se prohibirán las fiestas o reuniones sociales por fin de año, si bien recomendó a las personas que acudan al centro de vacunación más cercano para recibir la vacuna bivalente.

El diario local El Comercio detalló que las zonas con mayor aumento de casos son Lima, Ica, La Libertad y Piura.

En declaraciones al diario, María Martínez Barrera, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Perú pidió a la población que se vacune. «Le pedimos a la población no bajar la guardia ya seguir vacunándose, por eso es que nosotros seguimos activos con los puntos de vacunación en todo el territorio peruano», expresó.

