Italia envía a juicio al director de «Transformers» por muerte de una paloma

Natti Natasha celebró el lanzamiento de su vino Tasha Wines en París, Francia. La cantante dominicana lo hizo desde una discoteca en la famosa ciudad y bailando de una manera muy sensual, rodeada de varias personas y luciendo un ajustado vestido negro por encima de las rodillas.

La misma intérprete fue la que publicó los videos bailando en las historias de su cuenta de Instagram. En la cuenta de ‘El Gordo y La Flaca’ publicaron estos clips y ahí las personas no dudaron en comentar lo que pensaban. Ellos recordaron a Raphy Pina, la pareja de Natti Natasha, quien está en prisión cumpliendo una condena por posesión ilegal de armas de fuego.

“Mientras Pina cumple su condena ella debe facturar”, “Las mujeres no lloran las mujeres facturando. Porque no se lo aplican a ella? O tiene que quedarse llorando porque el marido está preso? Gente de doble moral”, “¿Y su esposo? Que decente la niña vale tremendo respeto que muestra a su marido preso”, “El preso es el marido no ella no se paga por los errores de otro”, “El marido preso y ahora dicen que eso es promoción” y “En Venezuela a eso se le llama: “Gozaalooo que tú marido está preso” fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la dominicana.

Natti Natasha tiene ya varios días en París. Allí asistió a las instalaciones del PSG y compartió junto a Lionel Messi y Neymar Jr. Esta visita y encuentro con los astros del fútbol tiene que ver con un regalo que Raphy Pina le hizo a su hijo Chingui por su cumpleaños.

“Uno de los momentos más geniales de mi vida sucedió hoy. Pa’, gracias por hacer posible esto. Era mi sueño y lo lograste. Nunca dejas de sorprenderme, estes dónde estes. Te amo y te esperamos con ansias”, dijo el joven cumpleañero a través de la cuenta de Instagram de su padre, donde mostró las fotos de todo el encuentro.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...