Israel acumula tropas, misiles y tanques para entrar a la ciudad de Gaza

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence anunció este sábado (28.10.2023) que se retira de la carrera electoral por la Casa Blanca para 2024, durante su participación en una importante convención republicana que se celebra en Las Vegas. El político no logró repuntar en las encuestas y sufre, además, problemas de liquidez para financiar la campaña.

«Vengo a decirles que me ha quedado claro que no es mi hora», dijo Pence en un giro sorpresivo de su discurso en el tradicional evento que sirve de plataforma para los aspirantes a la Casa Blanca. «He decidido suspender mi campaña para presidente (…) Siempre supimos que esta sería una campaña cuesta arriba, pero no me arrepiento” de haberla asumido”, agregó.

El republicano, con apenas 3,8 por ciento de intención de voto en su partido según el portal fivethirtyeight.com , y quien sirvió como vicepresidente en la gestión de Donald Trump , no manifestó su apoyo inmediato a ninguno de los contendientes que aspiran a conquistar. la nominación republicana para disputar la presidencia, aunque pidió a los votantes votar por quien represente de mejor manera a los estadounidenses y pueda representarlos con “civilidad”.

Pence rompió con Trump por el papel de este último en la insurrección del 6 de enero de 2021 y facilitó la asunción de Joe Biden, un gesto de respeto a la Constitución que algunos seguidores de Trump vieron como un acto de traición. El núcleo duro del trumpismo nunca perdonó a Pence por ello. Trump, por su parte, líder de las encuestas con 56,9 por ciento del apoyo republicano, pero acosado por problemas judiciales, es también esperado en la reunión de la Coalición Judía Republicana.

Pence no logró atraer a suficientes republicanos votantes antiTrump ni tampoco a donantes para sostener una candidatura que ha languidecido en la parte baja de las encuestas, al punto de llegar a octubre, tras anunciar su candidatura en junio, sin dinero suficiente para sostener la campaña a la Casa Blanca. Tampoco consiguió impacto a nivel político.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...