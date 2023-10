Impulsan turismo rural sostenible y organiza encuentro iberoamericano

La cantante Yailin ‘la más viral’ la noche del pasado martes reaccionó a la decisión que tomaron las autoridades de República Dominicana tras dejar a Tekashi 6ix9ine en libertad con ciertas condiciones que deberá cumplir a lo largo de los meses.

La dominicana aprovechó para compartir el video que él subió a sus historias, al tiempo que lo acompañó con una frase que dice: “Dios es grande”. Sin embargo, no ha querido ofrecer más detalles sobre el tema legal que se encuentra enfrentando su pareja sentimental.

El rapero se mostró muy contento por la decisión que tomaron a su favor y dijo: “Le quiero dar las gracias a Dios. República Dominicana, gracias. Yo los amo a ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por el amor. La gente de La Vega, ustedes, de mañana, madrugada, están allí. La promesa es firme, yo voy a dejarle a las autoridades que se encarguen de eso porque si me meto en una discoteca es muy pequeño, hay muchos de ustedes”.

Hace algunos días ella había subido un video para hablar sobre la detención de Tekashi 6ix9ine, y en primera instancia explicó que él no la había golpeado como dijeron anteriormente. A su vez, explicó que tenía fe de que pronto saldrían de la situación que venía atravesando el rapero.

“Mi gente, yo quiero hacer un comunicado de lo que está aconteciendo ahora mismo. Yo quiero aclararles que yo no he sido agredida, ni verbalmente, ni psicológicamente, yo estoy bien, ¿me entienden?, y nada, las autoridades están trabajando, esperemos que Dani’ salga pronto”, comenzó diciendo en un video difundido por ‘De Último Minuto’.

«Yo quería hacer un comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre, yo no soy de estar aclarando cosas a nadie de mi vida personal y estoy haciendo este video y última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado, a mí nadie me ha hecho nada y lo que viene es música. Vamos a seguir trabajando… Esto es una porquería, esto no es nada. Vamos a salir de todo“, agregó en el audiovisual que rápidamente se viralizó en las diversas plataformas.

