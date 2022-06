FESFUT asegura que seleccionados andaban «bolos» previo al partido ante México

Los panelista del popular programa deportivo El Chiringuito, Cristóbal Soria y Alfredo Duro, se encuentran en El Salvador como parte de un convenio con un centro comercial y una cadena de venta de electrodomésticos.

Durante su estancia en el país, Soria fue entrevistado por medios de comunicación y ahí afirmó que está emocionado por su visita a El Salvador, pues es la tierra de Jorge «Mágico» González.

“Mi generación conoció a El Salvador por Mágico González. Quiero verlo, palparlo y besarlo, no me lo perdonaría nunca si no lo hago”, dijo Soria.

“Pensar en el Mágico González es pensar en El Salvador, pensar en el Mundial de España 82. Te sale una sonrisa cada vez que piensas en él”, agregó Cristobal.

Este sábado 18 de junio, tanto Soria como Alfredo Duro, estarán participando en un programa desde el centro comercial Metrocentro San Salvador.