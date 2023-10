Fans de Paris Hilton preocupados por la salud del hijo de la socialité

En los últimos días, ha circulado por las redes sociales una noticia que afirma que el bebé de Paris Hilton padece una enfermedad grave, o al menos eso es lo que dicen muchos de sus seguidores. La noticia, que no ha sido confirmada por la propia Hilton, afirma que el bebé, un niño llamado Astor, tiene una macrocefalia, una condición en la que el tamaño de la cabeza es significativamente mayor que el normal.

Las sospechas surgen después de varias fotografías donde aparece ella junto a su hijo. La macrocefalia puede ser causada por una serie de factores, incluyendo anomalías genéticas, infecciones durante el embarazo y problemas en el parto. En algunos casos, la macrocefalia puede ser un signo de una enfermedad más grave, como una malformación cerebral o un tumor cerebral.

Sin embargo, es importante señalar que la macrocefalia no siempre es una condición grave. En algunos casos, la cabeza simplemente es más grande de lo normal, pero el cerebro está sano. En el caso del bebé de Paris Hilton, es imposible saber con certeza si padece una enfermedad grave o no. La propia Hilton no ha hecho ninguna declaración al respecto, y los médicos que la atendieron no han revelado ninguna información sobre su estado de salud.

