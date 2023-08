Enfermera del mal, le quitó la vida a siete bebés

Un hecho violento y alarmante se registró cerca del puente peatonal Celima-Trébol, en la Panamericana Norte, Perú. Una joven de 17 años fue atacada con un arma blanca por un individuo que intentaba robarle su teléfono móvil.

El agresor, identificado como Maikel, de origen venezolano, propinó dos puñaladas en la pierna a la menor, lo que ocasionó que fuera trasladada de urgencia al hospital Cayetano Heredia.

Tras el intento de asalto, un grupo de transeúntes logró intervenir, reduciendo al delincuente, quien fue desvestido y golpeado. La situación fue luego controlada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes rescataron a Maikel y lo condujeron a la estación policial a fin de esclarecer su situación legal.

Durante su declaración ante las autoridades, el detenido expresó: “La chica no me quería soltar y para que me pudiera soltar le tuve que dar con el cuchillo en la pierna. Lo que quería era robarle el teléfono”. Adicionalmente, según informaciones del medio Noticia América, Maikel habría revelado que ingresó al país de forma ilegal hace aproximadamente 15 días.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...