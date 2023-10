El inesperado cambio de la defensa de Dani Alves en el caso por violación

El caso que envuelve al futbolista Dani Alves con un delito de agresión sexual con acceso carnal el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona está entrando en su recta final. Sin embargo, a poco de que comience el juicio, el brasileño volvió a sufrir un nuevo revés.

Según informaron en el programa español Y ahora Sonsoles, de Cadena 3, el experimentado abogado que llevaba su caso renunció a seguir defendiéndolo y ahora será una abogada especializada en derecho penitenciario la que tomará la posta en un acuerdo que habría sido mutuo.

Al parecer, el prestigioso Cristóbal Martell, que se hizo cargo del caso poco tiempo después de la detención del ex Barcelona el 20 de enero, se habría hecho a un costado al considerar que Alves lleva las de perder y no quiere ensuciar su historial. “Está pensando más en la repercusión penitenciaria de la sentencia antes de ganar el caso”, consideró el comunicador Carlos Quílez, quien dio la noticia en el programa en cuestión.

La profesional de 35 años Ines Guardiola será la encargada de defender al jugador de 40 años, quien pasa sus días en la cárcel de Brians 2, a casi 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona, en la causa que tiene abierta por la agresión sexual a una joven de 23 años.

El abogado penalista Cristóbal Martell se había hecho cargo del caso desde el 24 de enero. El jurista venezolano de 61 años es uno de los abogados más reputados de Barcelona y, como tal, lleva al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su familia en la causa de presunta corrupción que tiene en sus manos la Audiencia Nacional y ha representado al futbolista Leo Messi en su litigio por fraude fiscal, además de otros muchos casos vinculados con delitos económicos como el “Caso Neymar”.

Cabe destacar que el 5 de septiembre, se conoció que el caso ya había pasado a la Audiencia Provisional de Barcelona (en la sección 21), procedente del juzgado de Instrucción 15 que ha sido el encargado de la investigación judicial. La causa contra Alves está en este momento pendiente de resolución de un recurso en la sección Tercera de la Audiencia. Superada esta tramitación, se iniciará durante los próximos meses el recorrido procesal necesario. Una vez finalizada toda esta tramitación, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona señalará fecha de juicio.

Llegar a juicio no lo tomó por sorpresa al ex PSG y Juventus, entre otros tantos, ya que él mismo afirmó ante la jueza en agosto que no estaba conforme con su procesamiento y que no lo recurrirá para agilizar el proceso y llegar cuanto antes a la fecha judicial. “Todo lo que pasó y no pasó allí dentro solo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, afirmó el propio Dani Alves en la única entrevista que dio desde su arresto. “Ella en ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del inodoro (…)”, le aseguraba a La Vanguardia desde el locutorio número dos del módulo de comunicaciones de Brians 2, en junio.

