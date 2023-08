Depravado sexual ataca de forma salvaje a su expareja y la manda a emergencias

La actriz Bonnie Aarons, famosa por su papel de monja demoníaca en la saga de El Conjuro , ha presentado una demanda contra Warner Bros., donde acusa al estudio de no ser transparente sobre las ganancias obtenidas de la mercancía asociada con su personaje. Aarons ha desempeñado numerosos papeles inquietantes en el cine, como su breve pero memorable aparición en Sueños, Misterios y Secretos – 81% (Mulholland Drive), dirigida por David Lynch.

Originaria de Estados Unidos, Bonnie Aarons ha participado en películas como El Diario de la Princesa (2001) y su secuela de 2004. Sin embargo, su actuación más notoria es la del demonio Valak en El Conjuro 2: El Caso de Enfield (2016) y su spinoff La Monja (2018). Su trayectoria cinematográfica comenzó en Europa, y no fue sino hasta 1994 cuando debutó en la gran pantalla estadounidense. En 2022, se reveló que estará en el filme de terror Camp Pleasant Lake.

La primera vez que Aarons encarnó a Valak fue en la secuela de El Conjuro , y próximamente la veremos en La Monja II. De acuerdo con The Guardian, en su demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Aarons señala no solo a Warner Bros, sino también a New Line Cinema y Scope Productions. Según expone, por su actuación en La Monja recibió un pago de US $71,500, sumado a un bono de US $175,000 en función del rendimiento en taquilla. La disputa surge debido a una cláusula en su contrato que le garantiza una parte de las ganancias por mercancía relacionada con su imagen, la cual, dada la naturaleza de su personaje, es esencialmente su rostro. En la demanda se puede leer:

En lugar de contabilizar y pagar de manera transparente, Warner Bros oscurece y oculta la cantidad real de la parte que le corresponde a la sra. Aarons de los ingresos por comercialización, todo mientras continúa explotándola.

La demanda cita un acuerdo que ofrecía a Aarons un porcentaje de las ganancias derivadas de la venta de mercancías. Esta categoría incluye artículos como juguetes, camisetas, disfraces y más, todos con la imagen de Aarons. La actriz argumenta que los informes financieros que Warner Bros le proporcionó entre 2019 y 2022 no reflejan las actividades de mercadeo extensas asociadas a su personaje. Cuando The Guardian intentó obtener una respuesta de Warner Bros sobre el asunto, la empresa optó por no comentar.

Bonnie Aarons sostiene que Warner Bros. le está privando de una parte justa de los ingresos y por ello la demanda incluye incumplimiento de contrato entre otras acusaciones. Para culminar, es importante destacar que las películas que componen el Universo Cinematográfico de El Conjuro han acumulado más de US $2 mil millones en la taquilla global.

Esta demanda se da en el contexto de las grandes huelgas en Hollywood, que luchan para que los trabajadores de la industria tengan un mejor trato. La huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) llegó al día 100 el 9 de agosto. El 13 de julio el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) se sumó a la huelga. Esta es la primera vez desde 1960 que ambos sindicatos se encuentran en huelga simultáneamente.

A pesar de que actores reconocidos ganan millones, muchos miembros de SAG-AFTRA ni siquiera alcanzan el mínimo anual de US $27,000 para calificar para cobertura médica. La situación de los guionistas es similar; su salario ha decrecido en la última década, ajustado por inflación. Ambos sindicatos buscan mejor compensación y aumentos para sus planes de pensiones y fondos de salud.

