Cocodrilo se ‘pasea’ con cadáver de hombre entre los colmillos en zona turística

Dominic Aguilera, adolescente de 19 años, murió la mañana de ayer en los brazos de su padre José Cruz después de ser apuñalado en el corazón durante una pelea por estacionamiento en El Bronx (NYC).

Según Cruz (52), él y su hijo se estaban preparando para ir a trabajar juntos cuando un vecino de abajo en su edificio llamó a su puerta para exigirle a Aguilera que moviera su vehículo, que estaba estacionado en doble fila en Inwood Ave. cerca de Featherbed Lane y bloqueando el auto del atacante.

Aguilera bajó las escaleras y alejó su sedán Mercedes plateado unos metros, pero el atacante, un conductor de Uber de 45 años, todavía estaba enfurecido y lo apuñaló en el pecho, penetrando su corazón, continuó el padre en relato al Daily News.

El joven sangrante se tambaleó a las 8:23 a.m. del jueves hacia una bodega cercana de Morris Heights, donde su padre se apresuró a reunirse con él. “Papá, no me dejes morir”, recordó que le dijo el joven. “Vi morir a mi hijo. Falleció en mis brazos… Toda nuestra familia está en shock. Nunca esperábamos algo así”.

Los paramédicos llevaron a Aguilera al Lincoln Hospital, donde fue declarado oficialmente muerto, según la policía. El atacante huyó a toda velocidad en un sedán de color oscuro y todavía estaba prófugo anoche. Más tarde fue detenido e identificado como Vladimir López German.

Aguilera trabajaba en el taller de carrocería de su padre en Mount Vernon. El estacionamiento en doble fila en el área ocurre todo el tiempo, dijo el gerente de la bodega donde murió el adolescente. Tanto el apuñalador como su víctima eran clientes habituales de esa tienda.

Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia vial se ha vuelto una constante en Nueva York. A fines de marzo dos pandilleros fueron sentenciados por matar a un joven en Long Island tras una pelea vial y esperan juicio por otro homicidio similar en Nueva Jersey.

En enero una mujer arrolló fatalmente a una hispana al pelear por un hombre en un edificio de vivienda públicas (NYCHA) en East New York, Brooklyn.

En octubre Francis Ortega, hombre de 50 años, fue atropellado fatalmente en medio de una discusión tras un simple choque en una intersección en Astoria. Apenas un día antes, un abuelo inmigrante de 68 años murió a golpes luego de un choque menor en Queens.

En agosto Fausto Rodríguez, padre dominicano de 40 años, murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway, dejando cuatro niños huérfanos. En septiembre una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento.

En junio Javier Muñoz (29) y Joshua Rivera (22) fueron arrestados como sospechosos de haber matado a Jeremy Cancel (34) en una pelea callejera a raíz de un choque menor entre autos, al cierre del Día de Puerto Rico en Nueva York.

En marzo de 2023 una pareja latina fue acusada de intento de homicidio tras el brutal ataque a su vecino en una supuesta pelea por un lugar de estacionamiento en Queens (NYC).

