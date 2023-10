Candidatos a diputados de Nuevas Ideas se inscriben para participar en elecciones 2024

Los aspirantes a diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido Nuevas Ideas, acudieron esta mañana al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en San Salvador, para inscribir sus candidaturas que les permita participar en el proceso electoral de 2024.

Entre los 60 candidatos a diputados por dicho instituto político, al menos 47 buscan la reelección, y solo 13 son nuevos aspirantes para el periodo 2024-2027.

En cuanto a la inscripción de Nayib Bukele y Félix Ulloa, como fórmula presidencial, esta se podría llevar a cabo antes del próximo miércoles 24 de octubre, según anunció ayer el presidente Bukele.

«Claro que me voy a inscribir, pero no mañana. Todavía no sabemos qué día pero el último día es el 24 de octubre, así que cumpliendo la ley nos vamos a inscribir antes que termine el plazo, antes o ese mismo día», manifestó.

La recepción de solicitudes de inscripción de candidatos de todos los partidos políticos inició el pasado 7 de septiembre y finalizará el 26 de octubre.

