Bukele destaca eficiencia y seguridad en cárceles salvadoreñas

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó este domingo que las cárceles en El Salvador cuentan con condiciones dignas para quienes cumplen penas en ellas y reiteró el alto grado de seguridad que hay en cada una de ellas, enfatizando en la ausencia de señal telefónica y en la imposibilidad que los líderes tienen de dar órdenes desde el interior de ellas.

El presidente Bukele mencionó estos detalles en respuesta a una publicación de la cadena de noticias Telemundo, de Estados Unidos. El mandatario también dejó en claro que las cárceles están abiertas para la prensa nacional e internacional para que se compruebe su funcionamiento.

«En El Salvador, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica; nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos, ni insalubridad, ni golpes, ni asesinados (como a diario pasa en otros países). Abrimos constantemente nuestras instalaciones a la prensa nacional e internacional», publicó el mandatario en la red social X.

«Sin embargo, somos nosotros los criticados. ¿Quién los entiende? Tal vez su molestia es porque no permitimos que ordenen delitos desde las cárceles, que no haya drogas, armas, ni señal telefónica o de internet. Tal vez les molesta que no haya riñas con las que pueden justificar el asesinato de testigos. Tal vez les molesta que los pongamos en evidencia», agregó.

En El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) fue inaugurado el pasado 2 de febrero por el presidente Nayib Bukele. Sobre esta megacárcel, el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, ha asegurado que en ella están más de 12,000 pandilleros de los más de 72,000 que han sido detenidos durante el régimen de excepción

El Cecot está ubicado en un terreno de 236 manzanas, en una zona alejada del centro urbano del municipio de Tecoluca, en San Vicente. Albergará a más de 40,000 pandilleros, cabecillas, colaboradores y otros, lo que la convertiría, según cifras oficiales, en la cárcel con más capacidad de albergue en el mundo. Esta comenzó a recibir internos el 24 de febrero.

Los reos del Cecot están bajo estrictas medidas de seguridad, por ejemplo, no pueden recibir visitas familiares y no pueden salir de sus celdas. Según el comisionado, en esta mega cárcel los internos están en condiciones dignas.

La megacárcel fue construida con estándares internacionales de calidad y seguridad que garantizan la limitación de comunicación de los privados de libertad, estos permanecerán bajo un régimen de máxima seguridad donde son vigilados en todo momento.

