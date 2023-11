Bomberos son desplegados a nivel nacional para atender emergencias

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó que continúan monitoreando todo el territorio nacional, debido a las lluvias de las últimas horas para responder de manera inmediata ante una emergencia.

“Algunos ríos están subiendo de nivel, nosotros estamos desplegados a escala nacional no solo en las bases, sino que estamos en las zonas en donde puede haber inundaciones”, detalló.

Solano agregó que cuentan con un plan de respuesta ante las emergencias y están trabajando de manera en conjunto con todas las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, con el objetivo de mantener en el territorio a los equipos durante la emergencia nacional.

“Tenemos un centro de operaciones en San Miguel con el objetivo de optimizar recursos y de organizarnos para generar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia”, amplió el funcionario. El Cuerpo de Bomberos pone a disposición de la población el número de emergencia 913, para atender cualquier eventualidad que pueda darse debido a las lluvias.

La Dirección Nacional de Albergues cuenta con más de 100 centros equipados en todo el país con capacidad para resguardar hasta 10,000 personas. Las autoridades hacen el llamado a la población a acatar las indicaciones para no poner en riesgo su vida, entre ellas: no estacionarse bajo los árboles y no cruzar los ríos o quebradas bajo una tormenta.

