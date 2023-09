Atuendos de Demi Rose se derriten en sus candentes curvas

Con más de 13 millones de reproducciones se contabiliza el nuevo material musical: «El Jefe», de la artista colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida como «Shakira».

Se trata del primer corrido mexicano de la artista colombiana, el cual ha grabado en colaboración con la banda Fuerza Regida.

Cabe mencionar que Shakira cuenta con su reciente premio Video Vanguard de MTV por su exitosa trayectoria, varias nominaciones a la próxima entrega de los Grammy Latinos y muchas noticias debido a la separación de su ex pajera, Gerard Piqué Bernabéu (exfutbolista y empresario español que jugó como defensa en el FC Barcelona).

Usuarios en redes sociales han reaccionado a este nuevo material (El Jefe ) y concluyen que de nuevo es un tema con mensajes ocultos, lleno de indirectas e directas acerca del padre de sus hijos: Gerard Piqué.

«Dicen que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura», se escucha en la nueva producción musical.

En la anterior canción de la colombiana, Session # 53 de Bizarrap, también se refirió a su ex suegra: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda».

Otro mensaje, que parece estar oculto en la nueva letra es que se menciona Lili Melgar, quien habría sido la empleada doméstica de Shakira y su ex.

De acuerdo con la prensa internacional, habría sido Lili Melgar quien descubrió a Piqué siéndole infiel a Shakira y por eso el exfutbolista decidió despedirla sin razón.

«Lili Melgar… Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización, otro pedo, como siempre, a la ve…», se escucha al final del tema, mientras aparece el rostro de la misma empleada doméstica en el videoclip.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...