VIDEO | Nayib Bukele cuestiona a los medios que distorsionan la realidad del país

El presidente de la república, Nayib Bukele, elegido ayer por los salvadoreños para gobernar otro periodo, cuestionó a los medios de comunicación internacionales que distorsionan la realidad de El Salvador en sus notas periodísticas.

Luego de ejercer el sufragio en la avenida Olímpica, San Salvador, el mandatario brindó una conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales, y generadores de contenido.

Algunos periodistas de medios como El País, BBC y Univisión hicieron preguntas siguiendo la agenda de ataque que han sostenido durante todo el primer mandato de Bukele, queriendo hacer ver que en El Salvador hay una «dictadura» y que se «desmantela la democracia».

Para el presidente, es extraño que en el caso de Univisión, cuya audiencia mayoritaria la conforman latinos en Estados Unidos, incluyendo a salvadoreños, «todos los reportajes son negativos», aún cuando sus televidentes apoyan el trabajo del Ejecutivo.

«Yo les pregunto, ¿para quién trabajan?, si su población nos apoya, y todas las notas son negativas. Van a perder el último 5 % de audiencia y el cheque de Soros se va a acabar», expresó.

El magnate estadounidense George Soros, señalado de desestabilizar gobiernos alrededor del mundo, financia a medios nacionales e internacionales, así como a organizaciones no gubernamentales que mantienen una línea de ataque en contra del trabajo del mandatario.

Bukele también dijo a los periodistas de dichas entidades que en nuestro país «no te van a matar en la calle, ni te van a robar tu cámara, ni va a venir un policía y te la va a quitar, porque aquí, como pueden ver todos los periodistas, son libres de grabar, de preguntar, de ir donde quieran».

Puso de ejemplo el manejo que medios internacionales hacen del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), que el Ejecutivo construyó para recluir a los delincuentes que han sido capturados con el Plan Control Territorial (PCT) y el estado de excepción.

«Es más, dicen: “la cárcel es de Bukele”, pero son los únicos periodistas que entran a la cárcel de Bukele. En otros países no permiten entrar a las cárceles», añadió el mandatario, y luego contrastó que en El Salvador ningún periodista está preso ni muerto.

«Ustedes andan con total libertad. Es como que si ustedes no quisieran creerle a sus ojos y quisieran creerle a lo que viene de Europa. Pero usted ve que no hay dictadura, que la gente está votando en democracia, ve que la gente no está oprimida. Es increíble cómo les han destruido la independencia mental, no pueden ver la realidad que tienen: caminan por la calle en libertad», agregó.

Recientemente, Bukele también cuestionó a medios de comunicación nacionales que pocos días antes de la elección presidencial y legislativa publicaron información tendenciosa para atacar al Gobierno Central.

«Yo creo que es necesario que los medios tengan un poco de avance, de dignidad, y entiendo que a veces les hacen la plana», indicó ayer.

