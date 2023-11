TSE registró seis fórmulas presidenciales inscritas para las elecciones 2024

Nuevamente, los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron, con 67 votos, la vigésima extensión del régimen de excepción con la finalidad de continuar protegiendo la vida de los salvadoreños y de seguir bajo un clima de paz y libertad.

La guerra en contra de los grupos terroristas persiste, pues los resultados son evidentes. Las últimas cifras brindadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reflejan que con la implementación del régimen de excepción se ha logrado capturar a 73,272 terroristas, han decomisado un total de 3,364 armas de fuego, 6,174 vehículos relacionados a actos vandálicos y 18, 223 celulares utilizados para extorsionar a la población.

Las autoridades informaron que con dicho régimen, que estará vigente por otros 30 días, se han incautado $3 millones en efectivo y han logrado decomisar más de 6.2 toneladas de drogas.

“Pareciera obra de un milagro lo que estamos viviendo, ya que los números no mienten. No queda más que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo y al mandatario Nayib Bukele por la decisión valiente que tomó en el momento”, manifestó el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro.

En la sesión plenaria número 131, los legisladores recordaron que el país se aplicó este mecanismo desde el 27 de marzo de 2022 y a partir de esa fecha se ha garantizado la seguridad y libertad en barrios y colonias, que históricamente fueron dominados por estructuras delincuenciales.

“Estamos reconstruyendo el país y no vamos a dejar solo al presidente Bukele, porque tiene 56 diputados respaldando las propuestas que van a beneficio de la población salvadoreña. Nosotros no vamos a volver atrás nunca más”, comunicó el diputado Edgardo Mulato, quien dijo que los legisladores de la oposición solo emiten sus votos a favor cuando les conviene y no en pro de las familias salvadoreñas.

Las cifras positivas para el país

A raíz del régimen de excepción, la tasa de homicidios también ha reducido. En 2021, el porcentaje de muertes violentas cerró el año con 18.1 % y hoy las proyecciones apuntan a que 2023 se cerrará con una tasa de 2.3 %, comparable con la de Canadá.

Incluso, en la región centroamericana El Salvador supera por mucho a Guatemala y Honduras, naciones que reportan más de 2,000 asesinatos; mientras que Costa Rica, que en el pasado era considerado como el país más seguro del istmo, ha superado las 700 muertes a causa de la violencia en los primeros 10 meses de este año.

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que entre el pasado 1 de enero y el 1 de noviembre se registraron 131 homicidios a escala nacional.

“El fenómeno de las estructuras terroristas estaba arraigado en nuestro país, de una manera psicológica y social, dentro del modo de vida de los salvadoreños. Los gobiernos anteriores les entregaron el control total del territorio nacional y se lo arrebataron a las familias”, expresó el parlamentario Mauricio Ortiz.

El legislador, que pertenece a la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, señaló que el negocio de la violencia fortaleció al crimen organizado, obteniendo así en 2015 una tasa de homicidios de más del 100 % por cada 100 mil habitantes.

“Esos gobiernos hacían la burla de aplicar medidas para atacar a estos grupos criminales, pero no servía más que para desfalcar el Estado”, afirmó.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...