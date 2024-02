«Toda la oposición, junta, quedó pulverizada»: Presidente Nayib Bukele

El presidente Nayib Bukele se presentó ante todos los salvadoreños que lo esperaban en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, para celebrar la victoria del mandatario para un nuevo periodo presidencial tras las elecciones que se desarrollaron este domingo.

«Este día, El Salvador ha roto todos los récords, de todas las democracias del mundo», expresó el mandatario electo durante el inicio de su discurso.

Bukele también resaltó que sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema democrático: «toda la oposición, junta, quedó pulverizada».

El mandatario agregó que El Salvador ha vuelto a hacer historia este día, que tras vencer el bipartidismo en 2019, y ponerle fin a la posguerra, ahora también se ha logrado obtener la gobernabilidad, algo que era imposible con la Asamblea Legislativa anterior a 2021.

También recordó que algunas críticas internacionales dicen que «los salvadoreños viven oprimidos y no quieren el régimen de excepción, y con miedo del gobierno».

«Yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en el país más seguro de todo el hemisferio occidental, no me crean a mí, solo soy un político, créanle al pueblo salvadoreños que se los está diciendo aquí en esta plaza, y en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales, y por si no lo creían, se los dijo hoy en las elecciones», dijo.

Añadió que si eso no convence a la comunidad internacional, «nada los va a convencer», mientras los salvadoreños coreaban su nombre.

El presidente Bukele también indicó que El Salvador «quiere ser amigos de todos», sin embargo, indicó que no les piden nada más que respeto hacia el país, y la voluntad del pueblo salvadoreño. «Los respetamos, pero ustedes están en la obligación de respetarnos a todos».

«El Salvador quiere hacer comercio con todo, abre las puertas de par en par para todos los ciudadanos del mundo, queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios, lo que no vamos a ser, ser sus lacayos», expresó.

El presidente Bukele también recordó a la Sala de lo Constitucional y el fiscal general anteriores, y cuestionó si hubiera sido posible ganar la guerra contra las pandillas teniendo a esos funcionarios en esos puestos. Además, recordó que los diputados anteriores ni apoyaron las medidas implementadas por el Gobierno para brindar seguridad a los salvadoreños.

«Pasamos de ser literalmente el país más inseguro del mundo, a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano, y qué dijeron, ‘está violando los derechos humanos’, pero lo único que hicimos es poner en primer lugar los derechos humanos de la gente honrada», expresó.

