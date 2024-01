Médicos entregan pieza en la Asamblea para que se certifiquen las especialidades en El Salvador

Cientos de médicos aglutinados en la Federación de Profesionales de la Medicina (Fedemed) entregaron hoy una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para que se cree una entidad que certifique las especialidades médicas de El Salvador. Los profesionales de la medicina fueron recibidos por diputados y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien aseguró que darán continuidad a la solicitud.

Dicha pieza fue entregada por el doctor Carlos Brizuela en calidad de presidente de la Fedemed, y explicó que se busca la creación de una entidad que pueda certificar y recertificar las especialidades médicas, ya que actualmente todos los sellos de los médicos dicen medicina general.

Por lo tanto, la Junta de Vigilancia entregaría sellos con especialidades y los conocimientos de los profesionales se validarían cada cierto tiempo para brindar las recertificaciones. De esta forma, los pacientes tendrían certeza de que son atendidos por especialistas debidamente capacitados.

«Los doctores no tenemos certificaciones de las especialidades. Ya son décadas que no logramos hacer esto. No tenemos la capacitación o actualización [debida] a través de unidades valorativas. Esperamos trabajar en todo eso para que el gremio se sienta tranquilo y brinde una buena atención a los salvadoreños», dijo Brizuela.

Esta certificación aplicaría para médicos privados y públicos, y esperan que en los próximos días los diputados analicen la propuesta y convoquen a diferentes asociaciones y filiales involucradas en el sector de salud, tanto en medicina como en veterinaria. «Estamos abiertos para que esto funcione y le hagan observaciones si es necesario», reiteró el médico.

