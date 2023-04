ARENA solicita reducción de la jornada laboral en sector privado a 39 horas semanales

Para reconocer el esfuerzo, la dedicación y haber puesto el alto el nombre del país, los diputados de la Asamblea Legislativa distinguieron como Notable Estudiante de El Salvador a Fernando Daniel Domínguez, de 18 años.

En mayo de 2022, el joven ganó la única medalla de oro en Latinoamérica, y la primera para El Salvador, en la XXXIV Olimpiada Matemática Asiático-Pacífico (APMO), en la que participaron 318 estudiantes de 35 naciones de Asia, Oceanía y América.

La APMO es una de las competencias de matemáticas más difíciles y prestigiosas a nivel mundial, en la que cada uno de los participantes debe realizar un examen que consta de cinco problemas matemáticos que deben ser resueltos en cuatro horas.

El objetivo de la contienda es descubrir, alentar y desafiar a los estudiantes de secundaria matemáticamente dotados. También, fomentar las relaciones internacionales amistosas y la cooperación entre estudiantes y profesores de toda la región.

La contienda, además, pretende crear oportunidades para el intercambio de información sobre los programas y prácticas escolares.

Domínguez ingresó al Programa de Jóvenes Talentos de la Universidad de El Salvador en 2018; dos años, después ganó la medalla de oro en la Olimpiada Centroamericana de Matemática y, en 2021, se agenció la presea de plata en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática.

El presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, felicitó a Fernando Daniel y lo motivó a seguir trabajando con empeño para logar su formación académica.

“No me queda más que agradecerte y pedirte, en nombre de los salvadoreños, que sigas adelante; que tu afán por aprender y demostrar de lo que somos capaces no cese. Poco a poco, se está transformando nuestro país para que los jóvenes como tú tengan las oportunidades que en el pasado no existieron”, expresó el legislador al estudiante antes de entregarle el reconocimiento.

El joven agradeció a los legisladores y envió un mensaje a la juventud salvadoreña: “Cuando participé en la olimpiada, jamás imaginé llegar tan lejos, solo tenía el sueño de obtener la medalla de oro. Jóvenes, les motivo a que sueñen en grande, sin importar lo que quieren hacer y sin importar que se vea muy complicado; con empeño y perseverancia, lo pueden lograr”, externó Domínguez.

