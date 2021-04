Rodolfo Parker propone privatizar centros de vacunación

Foto/cortesía

El diputado saliente del partido ARENA, Ernesto “Chato” Vargas, criticó fuertemente al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, por la reciente inauguración del Megacentro de Vacunación contra el COVID-19.

A juicio del diputado arenero, el Gobierno del Presidente Bukele está “vendiendo humo” con el moderno centro de vacunación inaugurado en la fase tres del Hospital El Salvador.

“Se nos está vendiendo humo de una manera tal, que no es posible que sigamos diciendo de que el robo a la pandemia se va a disfrazar con un vacunatorio… ya todo eso queda atrás, no señores, no es así”, dijo Vargas a diferentes medios de comunicación.

De igual forma, el diputado perdedor ha señalado al Presidente Bukele, por presuntamente poner en riesgo la democracia del país por sus acciones.

Desde el aplastante triunfo del partido Nuevas Ideas en las elecciones del pasado 28 de febrero, tanto ARENA como el FMLN han activado su manual de desinformación y campaña sucia contra el Gobierno. Los miembros de estos partidos tradicionales, nuevamente, se han unido para atacar cada acción que desarrolla el Ejecutivo.

No obstante, a pesar de las críticas de los opositores, El Salvador ha sido reconocido a escala internacional por el buen manejo de la pandemia y, ahora, gracias a las medidas previsoras del Gobierno, se ha mantenido controlada la propagación del virus en el territorio, cuando otros países se enfrentan incluso a una cuarta ola de la enfermedad.