Obras Municipales adjudica primeros contratos del plan de bacheo en 22 municipios del país

La Dirección de Obras Municipales adjudicó los primeros contratos del proyecto de Bacheo en 22 municipios de 13 departamentos: Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, La Libertad, La Paz, La Unión, Morazán, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután; una estrategia del Presidente Nayib Bukele para el desarrollo de los municipios del país y con la cual se saldará una de las deudas históricas de las deficientes administraciones pasadas.

El director Álvaro O´Byrne destacó que con la adjudicación y la firma de los contratos con nueve empresas constructoras inicia el ambicioso proyecto de bacheo y recarpeteo «de una manera correcta y transparente».

«La dirección estará bajo una norma ISO 37001, que es un sistema de gestión antisoborno, que permitirá la transparencia en el uso de los fondos públicos», enfatizó en la conferencia de prensa junto a representantes de las empresas constructoras.

Además, destacó que la Ley Simplificada de Adquisiciones, junto al trabajo de equipo de la DOM, permitió en un breve tiempo adjudicar los proyectos que tienen como mandato del Presidente Nayib Bukele buscar el desarrollo de los 262 municipios del país.

El proceso de adquisición del proyecto fue avalado por los contratistas quienes no dudaron en señalar que traerá un beneficio a miles de salvadoreños.

«Vemos con beneplácito que en esta ocasión se intervengan, en esta primera fase, 22 municipios importantes. La DOM ha dado prioridad y su primer proyecto es lo que realmente quiere la población, es una necesidad sentida, la mejora vial», destacó el ingeniero Ángel Díaz, de la constructora Díaz Sánchez S.A. de C.V.

Además, agregó que este ambicioso proyecto no solo es para quienes tienen vehículos «en general es para la economía en su totalidad. No cabe la menor duda que una calle con baches que no sea realmente transitable genera muchísimos más costos».

«Estamos nueve constructores que realmente nos vemos de alguna manera favorecidos con este tipo de proyectos y la industria de la construcción también se ve beneficiada», señaló Díaz.

Las cuadrillas de trabajadores realizarán las obras en horas nocturnas con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito vehicular y avanzar con mayor celeridad en este histórico paso en El Salvador.