Marvin Aguilar: «El presidente Bukele tiene detractores pero no tiene competidores y en eso falla la oposición»

El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció este jueves la promulgación de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnología, la cual exenta de impuestos sobre la renta, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación, a la creación de software y hardware, por un período de 15 años.

«Acabo de promulgar la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnología, que elimina todos los impuestos (sobre la renta, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación) sobre las innovaciones tecnológicas, la programación de software y aplicaciones, la IA, la fabricación de hardware de computadoras y comunicaciones», escribió en Twitter.

Al poco tiempo de la publicación, empresarios y personeros de diversas instituciones, entre ellas multilaterales, celebraron la promulgación de la normativa y la destacaron como un gran avance para posicionar al país como un hub de innovación.

I’ve just signed into law, the INNOVATION AND TECHNOLOGY MANUFACTURING INCENTIVES ACT, that eliminates all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, software and app programming, AI, computer and communications hardware manufacturing. pic.twitter.com/rZtGzPgVzW