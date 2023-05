Mujer que asesinó a su amiga embarazada para extraerle el bebé es condenada a 60 años de cárcel 

Amides Menjívar Escobar fue condenado a 10 años de prisión por el Juzgado de Sentencia de Chalatenango por agredir sexualmente a una menor de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La vista pública contra Menjívar Escobar, quien es propietario de una tienda, se llevó a cabo el miércoles 24 de mayo y fue declarado culpable del delito de agresión sexual en menor e incapaz.

La FGR detalló que el condenado, de 67 años, agredió sexualmente a la víctima en junio del 2022 en el cantón Candelaria, del municipio de Comalapa, en Chalatenango.

Según la acusación de la FGR, cada vez que la menor llegaba a comprar a la tienda se encontraba a Menjívar Escobar, quien la introducía a la fuerza a un cuarto y la manoseaba. Y para que ella no dijera nada, le regalaba golosinas, gaseosas y dulces, y le pedía que no les contara a sus padres porque le aseguraba que no le creerían y la podrían regañar por «mentirosa».

La menor le contó a su madre sobre las agresiones y la mujer interpuso la denuncia.

