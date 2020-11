INCERTIDUMBRE | Habitantes reportan “retumbos” en cerros de La Libertad y Santa Ana: Esto dice el MARN

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó mediante sus redes sociales que ha recibido una serie de reportes en lo que va de noviembre acerca de retumbos en las zonas de los cerros, los cuales han sido escuchados por los ciudadanos.

Ante la preocupación de los habitantes de Coatepeque, Texistepeque, Masahuat, Ciudad Arce y San Juan Opico, quienes reportaron los inusuales sonidos, las autoridades han brindado un informe para llevar calma a la población.

“Hasta esta fecha, la estación sísmica que se instaló en Texistepeque, así como, otras estaciones en occidente, no registran señales asociadas con actividad sísmica local o volcánica, proveniente de dichos cerros”, detalló el MARN.

Además, agregó que ante los reportes, “se han realizado dos inspecciones en la zona, con el fin de recabar información y descartar que los sonidos tengan alguna relación con sismos locales o actividad volcánica””.

Las inspecciones y resultados:

El viernes 13 de noviembre, se realizó una inspección a la zona del Cerro El Pinalón, en la que participó personal del MARN y de Protección Civil del lugar, ubicado a unos 5 kilómetros al sur-oeste de Texistepeque, debido al reporte de la población de una serie de retumbos que se escuchan desde el 06 de noviembre.

Durante la inspección al Cerro no se escuchó nada anormal, sin embargo, al desplazarse por la cima del cerro Tecomatán, se escuchó un sonido tipo retumbo que provenía desde lejos, específicamente, del occidente del país.

El lunes 16 de noviembre, se instaló un sismógrafo en Texistepeque, que hasta la fecha, no tiene registrado nada anormal. También, se contrastó lo reportado por la población con el registró del sismógrafo y no se tienen señales que puedan considerarse como actividad sísmica y/o volcánica, proveniente de alguno de los cerros antes mencionados.

El domingo 22 de noviembre, el delegado ambiental del MARN, en el municipio de Masahuat, departamento de Santa Ana, reportó que en el cerro llamado El Muñeco, del caserío El Chilín de Argueta, los lugareños escuchaban estruendos por lo que estaban preocupados.

El martes 24 de noviembre, se realizó una inspección de parte del MARN, en compañía de personal de la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Masahuat. Se conversó con algunos lugareños, quienes informaron haber escuchado estruendos del mencionado cerro. También, dijeron que los ruidos se escucharon durante las tormentas Eta e Iota, con vientos huracanados y, se sugirió que los ruidos fueron causados por viento y truenos de las tormentas.

De igual forma, se les explicó que el equipo sísmico instalado en Texistepeque no reportaba sismos, que los ruidos no provenían de la tierra y que una posibilidad es que eran producto de ráfagas de viento que al chocar con los cerros circundantes generan un eco. No se descartó que podrían ser de origen antrópico y, provenir de otra zona al occidente o de la costa.