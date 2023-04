El Salvador registra cero muertes por COVID-19 en lo que va de abril 2023

El medio especializado Bloomberg destacó en un reciente artículo que los bonos salvadoreños tuvieron durante este martes «el mejor desempeño en los mercados emergentes».

«Los bonos de El Salvador están en racha mientras los inversionistas aplauden las señales de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele está tratando de apuntalar las finanzas», indicó.

De acuerdo a la publicación, los bonos de 2025 registran el nivel más alto desde septiembre de 2021.

«Si bien el diferencial soberano de la nación aún muestra riesgo, los bonos han devuelto un promedio de 28 % este año, según datos compilados en un índice de Bloomberg. Eso hace que la deuda de El Salvador sea la de mejor desempeño en los mercados emergentes en lo que va de 2023, según muestran los datos», puntuó la revista especializada.

Al respecto, Exor Latinoamérica, una firma especializada en servicios financieros, reportó que el valor de dicho bono soberano pasó de $66.05 registrado el 9 de enero a $81.50 al día de ayer; por otro lado, el rendimiento del mismo pasó de 28.50 % a 18.52 % en el mismo período de tiempo.

«Esto representa un escenario alentador durante el primer trimestre de 2023, mejorando así la percepción de riesgo sobre el país», indicó la empresa en un documento.

Bloomberg, además, señaló que una de las claves para la mejora en las perspectivas de El Salvador en los mercados ha sido el cumplimiento del pago del eurobono de 2023.

El Estado salvadoreño pagó en enero $604 millones, más $23 millones en concepto de intereses generados por dicha deuda, ya que el Gobierno se adelantó a la fecha de vencimiento con dos ofertas de recompras efectuadas el año pasado, en las que consiguió readquirir $647 millones en los títulos valores de 2023 y 2025. Dichas operaciones generaron $288 millones en ahorro a las arcas del Estado.

En detalle, las negociaciones con los acreedores permitieron que la deuda con vencimiento 2025, por $800 millones, se redujera a $349 millones.

«El reembolso del vencimiento de un bono clave de $800 millones en enero ayudó a restaurar la confianza de algunos inversionistas», resaltó la nota periodística.

Estas consideraciones coinciden con los pronósticos que ha hecho Exor desde 2022 sobre que el pago efectivo de la deuda con vencimiento 2023 contribuye a la mejora del riesgo crediticio y de la confianza en el mercado internacional del país.

«A pesar del panorama geopolítico turbulento, el país ha demostrado que tiene el compromiso de responder a sus obligaciones […] Desde que el presidente Bukele anunció las operaciones de recompra en el mes de septiembre, las perspectivas sobre la capacidad y el compromiso del país para hacer frente a sus obligaciones fueron mejorando», dijo el vicepresidente de Exor Latinoamérica, César Addario.

Por último, Bloomberg cita también a Katrina Butt, economista sénior de AllianceBernstein LP. Werner, la cual afirmó que «los inversionistas confían más en las perspectivas de El Salvador».

A la vez destacan los comentarios de Oren Barack, director gerente de renta fija de Alliance Global Partners, con sede en Nueva York, quien señaló que los dirigentes del país «están mostrando al mercado y a los tenedores de bonos que están trabajando para enderezar aún más el barco […] Todos los pasos que han dado van hacia un panorama más favorable para el país y la deuda externa».

