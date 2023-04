AMLO denuncia que su gobierno es espiado por el Pentágono y que la DEA está filtrando información a medios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que tomó la decisión de cuidar más la información de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional debido a que su gobierno está siendo espiado por el Pentágono de Estados Unidos, además asegurar de que la DEA está filtrando información a medios mexicanos.

“Acerca de inteligencia y no espionaje, pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión”, dijo.

“Vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA”, aseguró.

“Se están metiendo como los globos de China, aquí no los vamos a (tirar) con tiradores, con resorteras”, mencionó.

López Obrador precisó que medios estadounidenses como el The Washington Post y mexicanos como el semanario Proceso, además de grupos conservadores en México encabezados por el empresario Claudio X. González, están utilizando información proveniente de la DEA.

“La DEA está informándoles al Proceso y a otros, ahora resulta que el Pentágono le informa al The Washington Post, hackean… Está Claudio X. González recibiendo dinero del gobierno de Estados Unidos, la asociación, y como quieren meterse como era antes, estoy hablando de las agencias, quieren mandar, violar nuestra soberanía, entonces empiezan a filtrar, supuestamente para debilitarnos políticamente, no, la gente nos apoya a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina y apoya a la Guardia Nacional, el pueblo de México”, aseguró.

“Proceso por ejemplo maneja mucha información de la DEA, no se qué estaría pensando don Julio Sherer (fundador de Proceso), no se si aplicaría aquí la ética periodística. Lo de Guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México pero también en otros países, esa es una acción del exterior, entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional y defendiendo nuestra soberanía”, aseveró.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano acusó al gobierno de Estados Unidos de realizar un “plan injerencista” tras las filtraciones del Pentágono a medios estadounidenses donde se publicó que la Marina mexicana y el Ejército tenían roces por las tareas asignadas.

“No tenemos problema de conciencia, y porque no somos represores, y porque no espiamos, entonces lo hacemos por seguridad porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, un plan injerencista utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. Entonces no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”, señaló.

El jefe del ejecutivo mexicano justificó que actualmente la ley en México establece que se puede resguardar la información considerada como de seguridad nacional.

