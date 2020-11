Bloque de oposición en la Asamblea atrasa aprobación de crédito para mitigación, que está próximo a vencer

El gobierno declaró alerta roja a nivel nacional desde el pasado lunes y todas las instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil se activaron, para la logística y desarrollo de diversas actividades encaminadas a la prevención en las zonas de mayor riesgo, ante la llegada del huracán Iota a tierras centroamericanas.

Iota, es otra emergencia con Alerta Roja a nivel nacional, con la que el Gobierno no podrá hacer uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMYD), cuya creación está contemplada para la atención de desastres o eventos catastróficos como los que puede atravesar el país.

El ejecutivo tampoco pudo hacer usos de esos recursos económicos para el huracán Eta y actualmente se atiende la pandemia del COVID-19, sin esas erogaciones.

La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, afirmó que la Asamblea Legislativa ha negado este refuerzo presupuestario, pese a que las emergencias han sido recurrentes en este 2020: “El FOPROMID destinado para el 2020 fue utilizado para el combate al COVID y cuando se ha llevado nuevamente una petición a la Asamblea desde junio, hasta este momento, no se ha aprobado nada”, afirmó.

Según detalla la funcionaria, se ha hecho uso de reajustes presupuestarios y de montos que estaban destinados para otras actividades, a fin de atender las emergencias: “Este Gobierno no ha contado con la colaboración del Legislativo, pues no ha aprobado nada del FOPROMID. Contamos con el presupuesto ordinario 2020 y de las instituciones. No tenemos fondos de emergencia”

La comisionada recordó que los gobiernos anteriores sí hicieron uso de los recursos establecidos en el fondo: “FOPROMID es una ley que la usaron muchos con millones, no solo la hemos usado nosotros, nosotros sí hemos trabajado por la gente” dice Recinos.