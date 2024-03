Autoridades brindaron seguridad a 700 turistas internacionales en el volcán Ilamatepec

El presidente Nayib Bukele enfatizó nuevamente la necesidad de tomar acciones en Haití para combatir la extrema violencia que se ha desbordado en la nación caribeña y que ha provocado una caída del gobierno local y un descontrol total a nivel social.

Bukele retomó una serie de imágenes que han circulado en redes sociales sobre los grupos de violencia en Haití y la sanguinaria forma en la que están cometiendo asesinatos y toda clase de atrocidades. El mandatario reiteró que El Salvador vivió una plaga de violencia que ha sido controlada en los últimos años gracias a medidas como el Plan Control Territorial o el régimen de excepción.

«Vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años. Pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas. Todos los “expertos” dijeron que no podían ser derrotados, porque eran una “parte intrínseca de nuestra sociedad”. Ellos estaban equivocados. Los aniquilamos. Lo mismo debe hacerse en Haití», publicó Bukele desde su cuenta en X.

We saw similar images in El Salvador a few years ago. Gangs bathing with the skulls of their victims.

All the “experts” said they couldn’t be defeated, because they were an “intrinsic part of our society”.

They were wrong.

We obliterated them.

The same must be done in Haiti. https://t.co/RkrBfZuGGM

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 11, 2024