Acusan a Ernesto Muyshondt de tener plazas fantasmas en alcaldía de San Salvador

Una nueva denuncia ha surgido en contra de la administración del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, con relación a supuestas plazas fantasmas dentro de la comuna y con el conocimiento del edil.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, compartió un video en el que aparece una persona que denuncia hechos de corrupción en la alcaldía de San Salvador administrada por Ernesto Muyshondt.

Desde su cuenta de Twitter, el funcionario publicó: “Pruebas de las plazas fantasmas de Neto Muyshondt. No paga a los trabajadores, no paga a los proveedores, no paga la disposición final de desechos sólidos, no paga todo lo que debe. En 26 años que laboré en la Alcaldía de San Salvador reafirmo, Muyshondt es el peor alcalde de la Historia”.

En una nueva publicación aclara que quién aparece en el video haciendo la denuncia es hermano de uno de los concejales de Neto Muyshondt y agrega que “este alcalde dejará el registro de la historia como lo más nefasto y corrupto que ha pasado en la Alcaldía de San Salvador”. En otra publicación señala que “con mucha seguridad será el primer ex alcalde de San Salvador que saldrá directo a la cárcel”.

En el video mencionado aparece una persona que se presenta como William Pérez quien dice ser el hermano del concejal Rodolfo Armando Pérez Valladares y que utiliza el video para denunciar que en la comuna hay “plazas fantasmas y que se utilizan empleados de la alcaldía para beneficio propio”.

“Tiene plazas fantasmas, empezando por la señora Mayra Urías quien dice ser la esposa o compañera de vida de mi hermano. Esposa no lo es, porque que yo sepa mi hermano todavía está casado con mi actual cuñada”, señala Pérez.

Además, Pérez dice que “de los que yo tengo conocimiento son de seis a 10 plazas fantasmas, no sé cuál es exactamente la cantidad de dinero que ellos reciben en esas plazas, pero no importa la cantidad que sea, es la corrupción”.

Por otra parte, menciona que otra táctica que tienen en la alcaldía es que contratan a personas por sueldos de más de $1,000 mensuales, pero solo les dan $300 o $350 y lo demás se lo queda él.

“El alcalde no me puede decir que no tiene conocimiento de la situación que se está dando bajo su actual administración”, explicó.