VIDEO | Arrestan a mujer por quitarse la ropa para apoyar a su equipo en pleno partido de béisbol

Una pareja de Reino Unido ha creado un polémica luego de devolver a dos niños que habían adoptado, pues la mujer finalmente pudo quedar embarazada.

La pareja conformada por Ali Sanders y su esposo Michael habían adoptado a una pareja de gemelos, ya que ella no podía quedar embarazada y decidieron albergar en su hogar a los pequeños de ocho meses.

Los esposos se casaron en 2012 y en varias ocasiones habían intentado procrear sus propios hijos, pero tras un examen médico se descubrió que había un problema de infertilidad.

Ante esa situación, el matrimonio inició el proceso de adopción para llevarse a casa a los hermanos gemelos. Pero el esposo no llegaba a desarrollar totalmente un sentimiento profundo por los bebés, contrario a Ali que preparó todo, incluso una habitación para los recién llegados.

La pareja todavía se encontraba en la fase de prueba de la adopción, pero semanas más tarde Ali empezó a tener un comportamiento extraño y síntomas raros, por lo que su esposo la llevó al médico para determinar qué le estaba pasando.

Sin embargo, nunca se esperaron que el doctor les informara que Ali estaba embarazada, lo que provocó la felicidad de la mujer.

Al regresar a casa, Ali llamó al centro de adopciones y contó lo que estaba ocurriendo, por lo que ya no podría albergar a los gemelos, no solo por el nuevo bebé sino porque la pareja no había logrado desarrollar compatibilidad con ellos.

“Le dije a la trabajadora social que no creía que pudiéramos quedarnos con los gemelos, algunos pensarán que soy una mala mujer, pero no es así”, relató Ali a Daily Mai.

Sin embargo, cuando entregó de vuelta a los niños, Ali sintió un sentimiento extraño al separarse de ellos, pero consideró que era la mejor decisión para todos al no lograr desarrollar un sentimiento paternal en su totalidad.