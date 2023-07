Un niño de dos años se ahogó en un estanque en Summerville, Carolina del Sur

Una tragedia ocurrió el pasado sábado en Summerville, Carolina del Sur: un niño de 2 años de edad, identificado como Alijah Brown, se ahogó en un estanque comunitario. Así lo informó el portal de noticias ABC 4 News.

El cadáver del niño fallecido fue hallado por funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Dorchester, según reportes policiales.

Según WLTX, se llevará a cabo próximamente una autopsia sobre el cadáver de Brown.

La transcripción de las llamadas hechas por los vecinos al 911 por la muerte de Brown detallaron la tragedia. “Hay un estanque de retención detrás de mi casa y hay un niño flotando boca abajo, muerto en el agua“, dijo una de las personas que llamó para advertir de la situación al 911, de acuerdo con información de ABC 4 News.

Karen Brown, una vecina de 77 años de edad, dijo para ABC 4 News que intentó ayudar al niño, pero que otro vecino lo detuvo debido a su edad. Asimismo, Brown expresó arrepentimiento por no haber evitado la tragedia.

“Logré meter un pie, pero él me dijo que no fuera, que me iba a lastimar. No debería haberle hecho caso, pero lo hice“, relató Brown para ABC 4 News.

Según los informes policiales, la Policía de Summerville no pudo pasar por la puerta de seguridad de la comunidad para rescatar al niño. En cambio, se vieron obligados a saltar la cerca para llegar hasta él.

Brown dijo que les dio el código a los agentes restantes para que pudieran pasar la puerta.

“Siento culpa por no haber entrado a rescatar al niño“, dijo Brown. “Pero supongo que no debería estar saltando a estanques a los 77 años, pero alguien debería haberlo rescatado”.

Las autoridades están investigando actualmente por qué el niño de 2 años de edad estaba solo. Hasta ahora, no se han presentado cargos en este caso.

“No sé cómo llegó al estanque. No sé si se cayó rodando por la colina o qué, o incluso por qué estaba solo”, dijo Brown para ABC 4 News. “Solo tiene dos años y estaba solo, pero no lo vi caer”.

También están investigando por qué la policía tuvo tantas dificultades para acceder a la comunidad.

De acuerdo con la organización Stop Drowning Now, un aproximado de 3,500 a 4,000 personas al año mueren por ahogamientos en Estados Unidos.

Asimismo, según esta organización, ahogarse es una de las causas de muerte principales de las muertes no intencionales para niños con edades comprendidas entre 1 y 4 años.

