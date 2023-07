Mueren cinco turistas mexicanos y su piloto en accidente de helicóptero en Nepal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente fue protagonista de una polémica declaración: «pagar por no matar», haciendo alusión a su propuesta para combatir la delincuencia.

«Ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros jóvenes en paz; serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad», declaró Gustavo Petro.

El mandatario de Colombia explicó que el pago se realizaría de manera mensual y que ronda el millón de pesos ($240.50).

Petro sugiere pagar a los delincuentes por no matar, como en El Salvador lo hacía el FMLN y ARENA, que pagaban a los pandilleros, durante la tregua, para reducir el número de homicidios diarios y a cambio de votos.

Ciudadanos de Colombia difieren de la perspectiva de Petro para combatir la delincuencia, ya que no comparten la visión de realizar un pago para quienes han cometido delitos.

«Si nosotros trasladamos esto a nivel nacional, ubicamos el mapa de calor de tasas de homicidio urbanas, seguramente aparece Cali, Palmira, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Tibú, etc. y allí ubicamos y rehacemos el programa ‘Jóvenes en Paz’ pero no con 10 mil sino 100 mil jóvenes buscando, a través de un cambio de recursos, no entrar o dejar de estar en bandas», justificó Petro.

