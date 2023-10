Hamás amenaza con matar a rehenes en respuesta a bombardeos israelíes

El presidente de la República, Alejandro Giammattei se pronunció en una Cadena Nacional, en relación a las protestas que se realizan en todo el país. En la misma se refirió al abastecimiento de alimentos, a los servicios de salud y al turismo.

Posteriormente rechazó los los actos de vandalismo durante las manifestaciones y aseguró que ya no tolerarán los bloqueos, porque estos son ilegales.

«Ya no se tolerarán todos los actos fuera de lo establecido en la ley. Los bloqueos son ilegales, los bloqueos están derivando en actos vandálicos en perjuicio de la propiedad privada», afirmó Giammattei.

Según el mandatario, lo único que puede poner en peligro el orden democrático son «las exhortativas a los bloqueos y los actos vandálicos que se derivan y ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos», puntualizó durante su intervención.

También afirmó que los que cometen actos vandálicos, son los mismos que ingieren bebidas alcohólicas en los bloqueos, extorsionan para dejar pasar a la población y cometen robos. «Son grupos de choque previamente organizados y entrenados y estaremos solicitando la orden de captura correspondiente», señaló Giammattei.

Afirmó que ya tienen identificados a «muchos de ellos» y que fondos provenientes del extranjero han sido trasladados para alimentación, servicios sanitarios y logística de los bloqueos. Según Giammattei, de estos mismos países han recibido ataques cibernéticos.

«La desestabilización de Guatemala tiene también participación desde el extranjero. Tomar por asalto instalaciones que proveen el agua a la ciudad capital no es una manifestación pacífica (…) Señores promotores de ese supuesto golpe de Estado (…) permítanme aclararles, no se le puede dar golpe de Estado a alguien que no está gobernando», puntualizó.

El mandatario hizo un llamado al presidente electo, Bernardo Arévalo para que se sienten a discutir frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) para la transición, pero en un «país en paz, pero no confrontado», reiteró.

