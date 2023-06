«Hacen lo que quieren conmigo»: Joven relata llorando su frustrante experiencia en la práctica para convertirse en profesora

Una estudiante de pedagogía, en camino a convertirse en profesora, realizó un fuerte desahogo a través de un clip que compartió en su cuenta de TikTok.

Según su relato, estudia pedagogía en Educación Física y está realizando su práctica profesional en un colegio, donde le toca hacer clases a un séptimo básico.

“Les voy a hablar de algo que para mí es súper importante y lo encuentro atroz que me haya pasado hoy día. Nunca me había pasado algo así”, comenzó Akalia, en un registro que compartió el jueves.

La joven contó que la práctica dura los dos semestres, “pero yo la verdad no sé si me los puedo los dos”, reconoció, asegurando que “en verdad me va a dar un poco lo mismo echarme la práctica, pero no doy más”.

Luego vino lo más grave de su relato. “En verdad hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo. Yo doy la explicación, porque en la práctica profesional tú tienes que hacer la clase entera. Entonces yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran, así de fácil. Me miran y siguen conversando. También me responden, o sea como: ‘Oigan, hagan esto’. ‘No’, me responden así”, comentó.

También denunció que “cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen. Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas. Y yo les he explicado miles y miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no sólo porque soy su profesora, sino porque soy una persona”.

Junto con detallar que también se ríen y se burlan de ella, con gestos y “cosas raras que yo logro entender porque también tuve su edad”, contó, aseguró que “la verdad que esto me tiene súper mal y tampoco es la idea como darles pena, pero es como un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas. No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de la casa. No puede ser que traten a nadie así”.

“No está bien lo que están haciendo y es un llamado a educar a sus hijos en verdad, para que nadie pase por esto. O sea, soy una profesora, estoy en proceso para ser profesora, y no puede ser que yo lo esté pasando tan mal en un colegio. Y yo sí creo firmemente que es por la educación que tienen en sus casas, porque no todas las niñitas son así”, cerró.

La joven recibió casi 10 mil comentarios en su publicación, donde muchas personas que también son profesores le entregaron su apoyo y consejos para sobreponerse frente a esta situación, lamentando que historias como la de ella son una triste realidad.

