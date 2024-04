Jovencito muere tras ser impactado por un rayo en La Paz

El astronauta de la NASA, de origen salvadoreño, Frank Rubio, participó en una entrevista televisa, donde recordó que las experiencias más importantes de su misión fueron el lanzamiento del cohete, las caminatas espaciales y el aterrizaje en la Tierra.

«Las tres cosas más grandes para mí fueron el lanzamiento, las caminatas espaciales, porque fueron algo que estaba muy emocionado por hacerlo; y luego regresar a la Tierra, pues uno es una bola de fuego por unos minutos», indicó.

El astronauta se encuentra en El Salvador como parte de una visita oficial organizada por la embajada de Estados Unidos para compartir su experiencia en el espacio y los principales aprendizajes.

En ese sentido, Rubio destacó que su sueño siempre fue convertirse en doctor, pero hace unos años se le presentó la oportunidad de iniciar el entrenamiento para convertirse en astronauta. En 2022 hizo su primer viaje al espacio y actualmente posee el récord de mayor tiempo en el espacio por parte de un astronauta de la NASA, luego de pasar 371 días en el espacio.

«Gracias a Dios que he tenido una carrera muy divertida pero al mismo tiempo muy difícil aprender nuevas cosas. Me encanta a mí la carrera de piloto de medicina y ahora como astronauta me ha dejado aprender muchas cosas nuevas», indicó.

El coronel Rubio prevé viajar nuevamente al espacio, pero debe esperar entre cuatro a seis años. Además, anunció que seguirá apoyando los trabajos de la NASA, como las misiones a la Luna y a Marte.

Sin embargo, Rubio reconoció que se siente «orgulloso de representar cada lugar donde he estado», y mantiene vivos los recuerdos de su infancia en El Salvador.

«Nací en Los Ángeles y viví con mi abuelita en La Unión, era profesora, me enseñó a leer. Siempre me ha encantado leer, era mi pasatiempo favorito», dijo Frank Rubio.

