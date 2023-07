La emotiva celebración de la última medalla nacional en San Salvador 2023

Andrea Ruiz, de 22 años, estudiante de Letras (cuarto) año logró una medalla de bronce en los +68 kilos del karate, en Kumite (combate), la medalla 28 para el país, la última que obtuvo la delegación nacional en los Juegos San Salvador 2023.

«Yo digo que soy atleta a tiempo completo y estudiante a medio tiempo, porque le dedico más a entrenar que a estudiar, pero gracias a Dios tengo buenos licenciados (maestros) que me apoyan un montón», contó la estudiante de la Universidad de El Salvador.

«Mis padres, mi hermano mayor, toda mi familia ha sido el soporte más grande que he tenido. También la federación, el INDES, el Comité Olímpico han sido un apoyo bastante importante para estre proceso», dijo la ganadora del bronce.

«Estaba súper emocionada viendo todos los deportes al inicio de las competencias, y esperaba que fuera así, pero no me lo imaginaba tan bonito», contó.

Ruiz se lamentó de no haber logrado clasificación a Juegos Panamericanos, pero contó que «se viene el próximo ciclo olímpico, así que ahí vamos a estar, a clasificar a todo y a darle preseas a El Salvador», dijo la atleta, que inició en el deporte en la natación pero se probó un bune día en karate y se enamoró de este deporte.

Andrea Ruiz es felicitada por sus padres tras ganar bronce para ESA #SanSalvador2023 pic.twitter.com/5f8hmWzg3H — Cancha EDH (@CanchaEDH) July 8, 2023

«Fue un cúmulo de muchas cosas, la sufrí bastante la pelea para pasar a pelear por el oro (cayó), pero estoy muy orgullosa. Pensé en ver a mi familia, ahí parados, sentir todo el apoyo del público, personas que yo no conozco y me vinieron a ver, ver el deporte, y es una de las cosas más bonitas que he vivido, estoy agradecida por ese apoyo, por esos aplausos, por ese ánimo. No tienen ni idea de cómo me levantó el espíritu estando ahí adentro», contó.

Ruiz dijo que no pensaba que viviría un apoyo así. «No, no lo veía posible, pero desde el primer día, todos los que vinieron a ver estuvieron apoyando al 100, y ha sido más que bonito, increíble. Son mis primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de mayores. Me siento aliviada, contenta, pero no baja la presión, porque la otra semana tenemos Juegos Centroamericanos Universitarios, entonces ahorita me siento a mil, pero la otra semana vamos a seguir igual», narró.

«Lo voy a celebrar, hoy, mañana, y por mucho tiempo. Se la dedico a El Salvador a toda la gente que vino a vernos, a todo el público en casa, viendo en la tele, sé que esos últimos segundos (de la pelea), viendo la decisión, a mi familia, a mis amigos, a todos», y confesó que empezó en el karate «con un curso de verano, empezó como algo de diversión, hacía más natación que karate, y aquí estoy, 16 años después».

Parte de las primeras declaraciones de la salvadoreña Andrea Ruiz tras ganar bronce en el karate pic.twitter.com/3QeWo17TLB — Cancha EDH (@CanchaEDH) July 8, 2023

Retomado de EDH.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...