Karateca Gaby Izaguirre, entre las mejores 10 del mundo

Eriq Zavaleta, defensor de La Selecta y LA Galaxy, quien ayer se despechó un doblete en el empate a tres goles frente a Timbers correspondiente a la Jornada 35 de la Major League Soccer, dejó en duda su continuidad con la Selección de El Salvador.

Además, aseguró que aún no habla con el entrenador Rubén de la Barrera, pero sí con el director de selecciones nacionales, Diogo Gama.

“Sé que Rubén de la Barrera ha llamado a otros jugadores, pero no me ha llamado a mí.Hablé con Diogo Gama (director de selecciones nacionales)brevemente esta mañana, tuvimos una conversación y le dije que tengo mucho que pensar porque hace dos semanas tuve un bebé, el pensar dejarlo por cinco días la próxima semana duele, y el concepto de dejarlo por varias semanas en los próximos años no es fácil, es algo que mi familia y yo debemos decidir qué es lo mejor para mí”, platicó para el medioPase Filtrado.

“Pero fue un buen recorrido con Hugo, tengo mucho respeto por él y por la afición de El Salvador y tomaremos la mejor decisión que es mejor para mí y mi familia”, sentenció el defensa de LA Galaxy, quien se despachó un par de goles de cabeza frente a Timbers.

Su último gol con La Selecta

Recordar que, Eriq Zavaleta marcó en su último partido vistiendo la camiseta de El Salvador en lo que fue una derrota de 3-2 ante Trinidad y Tobago, con Hugo Pérez desde el banquillo aún. El cotejo correspondió al Grupo A de la Concacaf Nations Le

