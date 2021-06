Estos son los precios para el juego de La Selecta ante San Cristóbal y Nieves

El presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, anunció ayer (jueves) que la institución apoyará por completo a la montañista Alfa Karina Arrué en su segundo intento por conquistar el Monte Everest.

“Quiero decirte que, si tú decides volver a intentar subir el Monte Everest, como INDES te vamos a acompañar con el 100% del valor de la travesía”, expresó el funcionario durante la conferencia en la que se le brindó la bienvenida a la montañista.

Incluso, Bukele le entregó una camiseta a la atleta con la leyenda “lo volveré a intentar” la cual, según agregó el presidente de la institución, simboliza “el compromiso que, como Gobierno del Presidente Nayib Bukele, te apoyaremos para que lo vuelvas a intentar”.

Y es que, a pesar de que Arrué no consiguió coronar la cima del Monte Everest (8,849 metros sobre el nivel del mar), logró convertirse en la primera persona salvadoreña en sobrepasar los 8,000 msnm en el Techo del Mundo.

“Estoy súper agradecida con Yamil Bukele por todo el apoyo que me ha brindado. Todavía no me lo creo de que me darán el respaldo total para volverlo a intentar. Sí quiero volver, le pedí a Dios que me diera el privilegio de volver y lo intentaré”, expresó emocionada Arrué.

La travesía de la nacional duró más de 80 días desde que partió de El Salvador el 22 de marzo para realizar el mayor reto de su vida: escalar el Monte Everest. Sin embargo, las condiciones climáticas no favorecieron a Arrué en dos intentos por alcanzar la cima.

“Para mí, el tener que regresarme y no hacer la cumbre, fue la decisión más triste que he tomado en mi vida, porque la tormenta no paraba, esperé toda la noche; incluso el sherpa me decía que bajaramos y yo le insistía que esperáramos. Ya a la cuarta vez me dijo: si decidís subir, esta cumbre te costará dedos de las manos, de los pies o tu nariz, si es que logras bajar”, relató la montañista.

En la misma línea, Alfa Karina contó que cuando llegaron a la denominada zona de la muerte, el campamento estaba destrozado y los sherpas solo lograron armar dos tiendas de campaña debido a los vientos fuertes que imperaban en la zona. “Estuve expuesta a ese clima aproximadamente 30 minutos y cuando logré ingresar a la tienda, mis pies estaban congelados”, recordó la montañista.

Sobre la experiencia que vivió en el Monte Everest, Arrué la catalogó como “una travesía increíble” ya que viene totalmente transformada y es algo que “quiero compartir con todo el mundo, todo lo que viví y lo difícil que afronté”.

Durante la conferencia de bienvenida, el presidente ad honórem del INDES también entregó un reconocimiento económico de $10 mil dólares a la montañista y cumplió así la promesa que hizo antes de que Alfa Karina emprendiera su viaje. “Te estaremos esperando con los brazos abiertos y se te otorgará un estímulo deportivo por el logro que consigas. Yo espero que llegues a la cumbre, pero lo más importante es que vuelvas con bien al país”, había dicho Bukele el 17 de marzo.

Para el primer intento por alcanzar la cumbre del Everest, el INDES le otorgó a la montañista $5,085 que le sirvieron para afiliarse al American Alpine Club 2020-2021, lo cual le permitió tener un seguro de viaje; un seguro de rescate con el Everest Global Rescue, el visado e ingreso a Nepal, sus pruebas COVID-19, el pago de equipaje extra de dos duffels (maletas tipo bolsa grande de lona) con equipo deportivo, comunicaciones (internet y teléfono satelital), equipo de alta montaña, equipo de grabación, ropa de presentación, refuerzo de grabación y material de revestimiento para su indumentaria deportiva.

Por su parte, Javier Cándido, presidente de la Federación Salvadoreña de Montañismo y Escalada, entregó a Alfa Karina una placa de reconocimiento por su logro y elogió la grandeza de su hazaña.

“Estamos orgullosos del desempeño de Arrué y la felicitamos por haber llevado nuestra bandera lo más alto posible en el Monte Everest”, expresó Cándido.