Comentarista mexicano «Chuy» Barrón arremetió contra el fútbol salvadoreño y Hugo Pérez

La angustia terminó. Finalmente, después de días atrapada en la montaña Denali de Alaska, la atleta cuscatleca, Alfa Karina Arrué, fue rescatada y puesta a salvo por un equipo de rescate.

«Podemos confirmar que la montañista salvadoreña Alfa Karina Arrué ha sido rescatada luego de pasar atrapada, varios días en una tormenta de nieve, en las cercanías del campo 2 de Denali, en Alaska, la montaña más alta de Norteamérica», confirmó presidente de Inde, Yamil Bukele.

Las noticias sobre su posible rescate se esparcieron durante todo el día en redes sociales de diferentes medios, pero no fue sino hasta hace unos minutos que finalmente se hizo oficial su rescate.

En horas del mediodía, incluso, Raquel Arrué, madre de la atleta, desvirtuó todas las noticas que circulaban sobre que ya había sido rescatada.

«Ahorita no sabemos nada, esperando noticias de ella estamos nosotros. No la han rescatado, no entiendo porque no respetan el dolor de la familia», dijo.

¡Alegres por ti, @alfa_arrue!



Damos gracias a Dios por tu retorno a salvo. #ConstruyendoElCamino pic.twitter.com/ggTwVtLW6i — Yamil Bukele (@ybukele) May 19, 2023

El Indes, aunque, Alfa Karina, no viajó bajo su logística ha tenido participación en el caso y tomó carta del asunto desde los primeros días según lo anunció Yamil Bukele, quien fue el encargado de dar la buena noticia la noche de este jueves.

El rescate se logró gracias a las gestiones de Indes, Cancillería, la familia de la atleta, los guardaparques, Global Rescue y la diáspora salvadoreña en Alaska.

Yamil Bukele detalló que Alfa Karina será trasladada a un hospital para su chequeo, se quedará con la familia en Estados Unidos y luego regresará a El Salvador.

La atleta cuscatleca se está preparando para hacer su ascenso al Monte K2, segundo más alto del mundo y que tiene más de 8 mil metros sobre el nivel del mar.

