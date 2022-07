VIDEO: Liverpool renueva contrato con Mohamed Salah y lo desvela en un curioso clip

Luego de conocerse la sorprendente información sobre la salida del brasileño Neymar del París Saint-Germain (PSG), el AC Milan ha surgido como posible salvador del conjunto parisino al manifestar su interés en hacerse con los servicios del delantero.

El pasado martes, el diario ‘El País’ de España generó gran polémica al revelar que la directiva del Parque de los Príncipes le había comunicado a Neymar que debería buscar un nuevo equipo para la próxima campaña, esto por supuesta petición de Kylian Mbappé.

Em contato com o UOL Esporte, fontes ligadas ao estafe do Neymar afirmaram que não rolou nenhum comunicado do clube francês https://t.co/y6iZTdpSKT